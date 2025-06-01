Массовое мародерство в Париже

Несколько десятков люксовых магазинов в центре Парижа, не заколотивших витрины оказались разграблены.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Напомним, что ранее сообщалось о беспорядках в центре Парижа.