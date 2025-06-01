https://news.day.az/world/1757196.html

Массовое мародерство в Париже - ВИДЕО

Несколько десятков люксовых магазинов в центре Парижа, не заколотивших вчера витрины, были разграблены прошедшей ночью. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Напомним, что ранее сообщалось о беспорядках в центре Парижа.