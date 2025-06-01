https://news.day.az/world/1757196.html Массовое мародерство в Париже - ВИДЕО Несколько десятков люксовых магазинов в центре Парижа, не заколотивших вчера витрины, были разграблены прошедшей ночью. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Напомним, что ранее сообщалось о беспорядках в центре Парижа.
Массовое мародерство в Париже - ВИДЕО
Несколько десятков люксовых магазинов в центре Парижа, не заколотивших витрины оказались разграблены.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Напомним, что ранее сообщалось о беспорядках в центре Парижа.
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