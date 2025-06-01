Сборная Азербайджана принимает Словению в рамках Золотой Евролиги

Сегодня в столице Азербайджана состоится очередной матч Золотой Евролиги по волейболу среди женщин. Национальная сборная проведет свой второй поединок в турнире против сборной Словении. Начало встречи запланировано на 18:00, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

В первом туре азербайджанская команда уступила сборной Венгрии в трех партиях, в то время как словенки уверенно одолели ту же команду со счетом 3:0.

Впереди у сборной Азербайджана четыре выездных матча: 6 июня против Словакии, 7 июня - с Черногорией, 13 июня - с Хорватией и 14 июня - с Румынией.

В этом сезоне Золотой Евролиги участвуют 12 команд. Каждая проведет по шесть встреч, а четыре лучшие сборные по итогам группового этапа получат путевки в Финал четырех.

На текущий момент турнирную таблицу возглавляет Румыния с шестью очками после двух побед.