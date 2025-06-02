Президент Ильхам Алиев принял министра энергетики Пакистана

2 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра энергетики Исламской Республики Пакистан Сардара Авайса Ахмед Хана Легари, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется