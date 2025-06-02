https://news.day.az/officialchronicle/1757445.html Президент Ильхам Алиев принял министра энергетики Пакистана - ФОТО 2 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра энергетики Исламской Республики Пакистан Сардара Авайса Ахмед Хана Легари, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял министра энергетики Пакистана - ФОТО
2 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра энергетики Исламской Республики Пакистан Сардара Авайса Ахмед Хана Легари, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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