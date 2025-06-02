Карабахский университет укрепляет позиции в регионе

Ведется работа по превращению Карабахского университета в один из ведущих вузов региона.

Как передает Day.Az, об этом заявил ректор Карабахского университета Шахин Байрамов на Карабахском форуме образования и партнерства с концептуальным посланием "Совместные шаги для будущего Карабаха".

По его словам, главная цель проведения форума - призыв к мобилизации для прогресса в сфере образования.

"Карабахский университет, в котором обучается 1150 студентов, успешно развивается. Его дальнейшее развитие - одна из наших приоритетных задач", - добавил Ш.Байрамов.

Ранее мы сообщали, что в Ханкенди проходит Карабахский форум образования и партнерства.