В Ханкенди проходит Карабахский форум образования и партнерства

В Карабахском университете проходит Карабахский форум образования и партнерства с концептуальным посланием "Совместные шаги для будущего Карабаха".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в форуме принимают участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов и другие официальные лица.

В рамках форума пройдут панельные дискуссии на темы "Великое возвращение: вызовы и возможности" и "Возможности государственно-частного партнерства в Карабахе".

Также состоится музыкальная программа в исполнении студентов Карабахского университета.

Ранее мы сообщали, что в Ханкенди пройдет ярмарка труда.