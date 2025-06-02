https://news.day.az/world/1757327.html В Париже снова вспыхнули беспорядки - ВИДЕО Хаос на улицах Парижа продолжается уже почти сутки. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Полиция применяет слезоточивый газ и нелетальные боеприпасы. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Париже снова вспыхнули беспорядки - ВИДЕО
Хаос на улицах Парижа продолжается уже почти сутки.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Полиция применяет слезоточивый газ и нелетальные боеприпасы.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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