В Париже снова вспыхнули беспорядки

Хаос на улицах Парижа продолжается уже почти сутки.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Полиция применяет слезоточивый газ и нелетальные боеприпасы.

Представляем вашему вниманию данное видео: