https://news.day.az/sport/1757279.html Стали известны потенциальные соперники "Сабаха" в Лиге Европы Определились возможные соперники "Сабаха" в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "совы" на жеребьевке будут находиться в числе несеяных команд.
Стали известны потенциальные соперники "Сабаха" в Лиге Европы
Определились возможные соперники "Сабаха" в первом квалификационном раунде Лиги Европы.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "совы" на жеребьевке будут находиться в числе несеяных команд.
Потенциальными соперниками бакинского клуба могут стать следующие команды: "Шахтер" (Донецк, Украина), "Легия" (Варшава, Польша), "Партизан" (Сербия), "Шериф" (Молдова), "ЧФР Клуж" (Румыния), "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль), "Целе" (Словения), "Спартак" (Трнава, Словакия).
Отметим, что жеребьёвка состоится 17 июня, а матчи пройдут 10 и 17 июля.
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