Стали известны потенциальные соперники "Сабаха" в Лиге Европы

Определились возможные соперники "Сабаха" в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "совы" на жеребьевке будут находиться в числе несеяных команд.

Потенциальными соперниками бакинского клуба могут стать следующие команды: "Шахтер" (Донецк, Украина), "Легия" (Варшава, Польша), "Партизан" (Сербия), "Шериф" (Молдова), "ЧФР Клуж" (Румыния), "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль), "Целе" (Словения), "Спартак" (Трнава, Словакия).

Отметим, что жеребьёвка состоится 17 июня, а матчи пройдут 10 и 17 июля.