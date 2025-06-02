Белый дом приостановил давление на Иран

Белый дом распорядился приостановить действия, связанные с введением новых санкций против Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отдала директиву приостановить всю новую санкционную деятельность в отношении Ирана", - сказано в сообщении.

Заместитель Левитт Анна Келли на просьбу издания прокомментировать ситуацию заявила, что "любые новые решения по санкциям будут озвучены Белым домом или соответствующими структурами администраци".

Ранее мы сообщали, что Иран оценил переговоры с США по ядерной программе.