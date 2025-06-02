Стало известно состояние подорвавшегося на мине в Геранбое мужчины

Стало известно состояние мужчины, подорвавшегося на мине два дня назад в Геранбойском районе.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в TƏBİB агентству Trend.

31 мая около 15:30 мужчина 1980 года рождения был госпитализирован в отделение скорой медицинской помощи больницы имени Аббаса Саххата при Объединённой городской больнице Гянджи с диагнозом: ампутация левой ноги в области голеностопа и осколочные ранения различных частей тела.

Согласно информации, пациенту была оказана необходимая медицинская помощь.

"Его состояние оценивается как средней тяжести, лечение продолжается в травматологическом отделении", - отметили в TƏBİB.

Ранее сообщалось, что житель Геранбойского района подорвался на мине.