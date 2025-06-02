Белый дом высказался о возможном объявлении дефолта

Министр финансов США Скотт Бессент категорически отверг возможность дефолта страны по государственному долгу.

Как передает Day.Az, в эфире телеканала CBS он заявил, что Америка "находится на верном пути", несмотря на собственные недавние предупреждения о критических сроках.

Бессент подчеркнул абсолютную уверенность в способности государства выполнять свои обязательства. Министр опроверг любые сценарии, предполагающие технический дефолт, назвав это невозможным. Его заявление прозвучало на фоне острой дискуссии в Конгрессе о повышении лимита госдолга.

Этого никогда не произойдет, мы находимся на верном пути и никогда не врежемся в стену, - сказал он.

При этом в начале мая Бессент направил лидерам Конгресса письмо, в котором предупреждал, что без срочного повышения потолка госдолга Соединенные Штаты рискуют уже к августу исчерпать средства для расчетов по своим обязательствам. Их объем превышает $36,2 трлн.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с рецессией в краткосрочной перспективе. Однако, по мнению американского лидера, в конечном счете экономика страны будет сильнейшей за всю историю государства.