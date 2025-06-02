https://news.day.az/officialchronicle/1757383.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – страна со стабильной политической системой, с развивающейся экономикой Сегодня Азербайджан - страна со стабильной политической системой, с развивающейся экономикой. Как сообщает Day.Az АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на официальной церемонии открытия 30-й выставки Caspian Oil and Gas, 13-й выставки Caspian Power и 30-го форума Baku Energy Forum.
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – страна со стабильной политической системой, с развивающейся экономикой
Сегодня Азербайджан - страна со стабильной политической системой, с развивающейся экономикой.
Как сообщает Day.Az АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на официальной церемонии открытия 30-й выставки Caspian Oil and Gas, 13-й выставки Caspian Power и 30-го форума Baku Energy Forum.
Отметив, что Азербайджан проводит масштабные реформы, глава государства подчеркнул, что наш внешний долг составляет менее 7 процентов валового внутреннего продукта.
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