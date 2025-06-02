https://news.day.az/officialchronicle/1757359.html Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии официального открытия 30-ой выставки Caspian Oil and Gas, 13-ой выставки Caspian Power и 30-го Baku Energy Forum Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступает на церемонии официального открытия 30-ой юбилейной выставки "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil and Gas), 13-ой выставки "Энергетика и зеленая энергия" (Caspian Power) и 30-го Бакинского энергетического форума (Baku Energy Forum), сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на...
Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии официального открытия 30-ой выставки Caspian Oil and Gas, 13-ой выставки Caspian Power и 30-го Baku Energy Forum
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на церемонии официального открытия 30-ой юбилейной выставки "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil and Gas), 13-ой выставки "Энергетика и зеленая энергия" (Caspian Power) и 30-го Бакинского энергетического форума (Baku Energy Forum), сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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