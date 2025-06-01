В Азербайджане прошли приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей

Сегодня, 1 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провёл вступительные экзамены по I и IV группам специальностей вузов ( в том числе экзамен по географии для тех, кто выбрал обе подгруппы DT и TC в III группе).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, экзамен прошли в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахе, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Ленкорани, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Со 2 июня в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.

В связи с тем, что проверка использованных на экзаменах заданий открытого типа занимает много времени, ожидается, что результаты будут объявлены через 2 недели.