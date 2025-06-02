12 лет со дня смерти Тогрула Нариманбекова

Сегодня исполняется 12 лет со дня смерти народного художника СССР и Азербайджана Тогрула Нариманбекова. Начав свою творческую деятельность в 50-х годах XX века, он уже в молодости завоевал широкую известность благодаря своему врожденному таланту, получив признание как в стране, так и за ее пределами. Выдающийся художник, обладая высоким уровнем профессионализма, успешно работал во всех жанрах изобразительного искусства и на протяжении многих лет осуществлял плодотворную творческую деятельность.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, будущий художник родился 7 августа 1930 года в Баку. Сначала он получал образование в Азербайджанском художественном училище имени Азима Азимзаде, а затем с 1950 по 1955 годы - в Литовском художественном институте в Вильнюсе.

С 1952 года Т.Нариманбеков являлся участником художественных выставок. В 1961, 1965 и 1975 годах состоялись персональные выставки в Баку, 1965 - Праге, 1967 и 1972 - Москве, 1972 году - Вильнюсе, 1973 - Волгограде, Вроцлаве, Варшаве и Сопоте, 1975 - Львове.

Произведения мастера кисти - декоративно-праздничные, построенные на напряженном, восходящем к национальным традициям азербайджанского искусства цветовом ритме. Т. Нариманбеков считал необходимым для искусства, в частности живописи, возвращение к истокам национальной культуры. Свое творчество он описывал как сочетание абстрактного и фигуративного искусства.

Т. Нариманбеков является автором жанровых композиций ("Заря над Каспием", 1957, Азербайджанский музей искусств, Баку; "На полевом стане", 1967, Третьяковская галерея; "Перед праздником", 1971), пейзажей ("Баку", 1964, Азербайджанский музей искусств, Баку), портретов (С. Бахлулзаде, 1959) и натюрмортов ("Гранаты и груши", 1961, Музей искусства народов Востока, Москва), росписей (в зданиях Азербайджанского театра кукол имени А. Шаига, 1975, 1978).

Также мастер кисти работал над театральными декорациями. В 1968 году он оформил балет "Тени Гобустана" Фараджа Караева (Театр оперы и балета, Баку). В 1974 году за оформление хореографической поэмы "Сказание о Насими" в Азербайджанском театре оперы и балета художник был удостоен Государственной премии Азербайджанской ССР. А в 1980 году за оформление балета "1001 ночь" Фикрета Амирова награжден Государственной премией СССР.

Помимо художественной деятельности, Т. Нариманбеков известен тем, что являлся обладателем прекрасного голоса и в юные годы исполнял различные арии азербайджанских и зарубежных композиторов. С конца 1980 года супруга художника Севиль регулярно работала вместе с ним в организации его концертов. С. Нариманбекова также являлась директором художественных выставок своего мужа. В начале 1998 года состоялся соло-концерт Т. Нариманбекова под аккомпанемент Азербайджанского государственного симфонического оркестра, а также выставка его новых работ в Театре оперы и балета.

5 августа 2000 года Указом Президента Азербайджана Гейдара Алиева за большие заслуги в развитии азербайджанской культуры художник был награжден орденом "Истиглал", а 9 августа 2010 года Указом Президента Ильхама Алиева удостоен ордена "Шараф".

С 2001 года согласно контракту, заключенному с парижскими галереями, 6 месяцев в год Т. Нариманбеков должен был работать в Париже, где он и скончался 2 июня 2013 года.

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