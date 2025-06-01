Азербайджанское искусство представлено в Северной Македонии

Наша соотечественница из Франции, заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова представила страну на международном арт-симпозиуме в городе Куманово в Северной Македонии. В течение недели художники из разных стран - Болгарии, Украины, Сербии, Черногории, находясь в едином пространстве, на пленэре создавали свои произведения. Об этом сообщила Day.Az сама художница.

"Атмосфера была наполнена искусством и красотой весны, сиянием солнца и цветами молодой растительности, зелеными горами и полями, усыпанными маками. Организатор проекта, художник Мики Трендафиловски на протяжении многих лет проводит симпозиумы и выставки в Северной Македонии, Албании, Сербии и других странах. В завершение нашего симпозиума прошла выставка с вручением художникам дипломов", - отметила Асмер Нариманбекова.

Выставка будет позже представлена в разных городах Северной Македонии, включая столицу Скопье.