Автор: Мехти Ахмедзаде

Ненужный даже в самой Армении, неугомонный Эдмон Марукян выступил с очередной жалкой попыткой раскритиковать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, опять назвав согласованный сторонами проект договора "угрозой суверенитету".

Эдмон на полном серьезе изрек, что после смены власти пересмотрит текст мирного договора.

Заявления бывшего посла по особым поручениям - не более чем попытка сыграть на чувствах растерянности и страха, которые он сам же и пытается культивировать в армянском обществе. Это не анализ, не позиция государственного мышления, а чистая политическая демагогия - без фактов, без ответственности и без альтернатив.

Марукян утверждает, что согласованный текст мирного договора не отвечает интересам Республики Армения. Но именно официальный Ереван, включая премьер-министра Никола Пашиняна, не один раз публично заявлял, что Армения сама приняла пять базовых принципов, выдвинутых Азербайджаном, и считает их основой для прочного и справедливого мира. Более того, Ереван не одинок: эти принципы были поддержаны международными посредниками, включая Евросоюз и США, а вовсе не спущены "сверху" из Баку.

На деле армянское руководство начинает понимать, что дальнейшее уклонение от заключения договора лишь усугубит уязвимость самой Армении. Но Марукяну это непонятно. Он играет в дурачка и требует, чтобы текст договора "развеял опасения армянского народа", не уточняя, какие именно. Заявления, короче говоря, популистические.

Безосновательны утверждения Марукяна о том, что документ якобы "развалит Армению". Это - манипуляция, цель которой запугать общество. Ни один из известных пунктов проекта мирного соглашения не содержит отказа от суверенитета Армении. Наоборот - речь идёт о взаимном признании границ, открытии коммуникаций, отказе от реваншистских амбиций, делимитации и демаркации. Вопрос Карабаха - давно закрыт, что признал сам Ереван. И если кому-то не нравится реальность, это не повод её отрицать.

Марукян сознательно игнорирует главный факт - именно нерешённость вопроса границ делает Армению уязвимой. Именно отсутствие соглашения даёт внешним силам рычаги давления и мешает экономическому развитию. Каждый месяц промедления с подписанием договора - это не выгода, а риск.

Что же предлагает сам Марукян? Ничего. Лишь туманные обещания. То есть всё сводится к банальной борьбе за кресло.

В истории каждой страны наступает момент, когда нужно выбирать: идти вперёд - или остаться в плену прошлого. Сегодня у Армении есть реальный шанс нормализовать отношения с Азербайджаном и открыть новую страницу. Но чтобы воспользоваться этим шансом, нужно мужество. А не демагогия.