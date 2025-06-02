https://news.day.az/unusual/1757351.html Умер один из влиятельнейших экономистов мира На 82-м году жизни скончался экономист Стэнли Фишер - бывший председатель Банка Израиля и экс-вице-председатель Федеральной резервной системы США. Как передает Day.Az, об этом сообщили на официальном сайте Банка Израиля.
Умер один из влиятельнейших экономистов мира
На 82-м году жизни скончался экономист Стэнли Фишер - бывший председатель Банка Израиля и экс-вице-председатель Федеральной резервной системы США.
Как передает Day.Az, об этом сообщили на официальном сайте Банка Израиля.
Регулятор добавил, что руководство и сотрудники учреждения выразили соболезнования его семье и отметили, что глубоко скорбят о его уходе.
Фишер возглавлял Банк Израиля с 2005 по 2013 год. С 2014 по 2017 год он занимал должность заместителя председателя Федеральной резервной системы США (ФРС, выполняет функции центробанка страны).
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