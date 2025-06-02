Илон Маск анонсировал новый мессенджер

Илон Маск представил новый безопасный сервис обмена сообщениями XChat, который должен превратить X в полноценную коммуникационную платформу.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные медиа.

Функция позиционируется как прямой конкурент таким платформам обмена сообщениями, как WhatsApp, Telegram и iMessage, с акцентом на конфиденциальность, обмен файлами и кросс-платформенные звонки.

По словам Маска, XChat был создан полностью с нуля с использованием Rust - языка программирования, известного своей скоростью и безопасностью для памяти. Он утверждает, что в приложении теперь используется шифрование в стиле Bitcoin, что добавляет новый уровень конфиденциальности к функциям обмена сообщениями в приложении. Благодаря сквозному шифрованию разговоры в XChat остаются полностью приватными - они видны только отправителю и получателю. Используемые методы шифрования, как сообщается, напоминают те, что применяются в криптовалютных сетях, что обещает высокий стандарт безопасности данных.

В настоящее время XChat доступен ограниченному числу бета-тестеров. Полное развертывание ожидается в ближайшее время, хотя официальные сроки не были подтверждены. Это объявление последовало за предыдущим отказом X от шифрованных прямых сообщений, что говорит о том, что компания полностью переработала свой бэкэнд для обмена сообщениями.

В долгосрочной перспективе Маск планирует превратить X в "суперприложение" - единую платформу, объединяющую платежи, обмен сообщениями и социальные сети, подобно китайскому WeChat.

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