Британия построит как минимум шесть предприятий для производства боеприпасов и нарастит количество дальнобойных ракет на вооружении ВС королевства, написал в статье для The Sun премьер-министр Кир Стармер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам политика, открытие заводов создаст более чем 1 тыс. рабочих мест для квалифицированных специалистов.

"Мы также произведем до 7 тыс. единиц дальнобойного оружия для наших вооруженных сил", - отметил глава правительства.

Он объяснил необходимость укрепления нацобороны "новыми ядерными рисками" и углублением сотрудничества России с Ираном и КНР.

"Нам напрямую угрожают государства, имеющие передовые вооруженные силы, поэтому мы должны быть готовы сражаться и побеждать", - подчеркнул Стармер.