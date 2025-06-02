Трагическая смерть подростка в Сабирабаде

В Сабирабаде 16-летний мальчик утонул в канале.

Как передает Day.Az, Байрам Билалов 2009 года рождения утонул во время купания в водоканале.

По факту ведется расследование.

Ранее мы сообщали, что в Джалилабаде убит мужчина.