https://news.day.az/society/1757352.html

Трагическая смерть подростка в Сабирабаде

В Сабирабаде 16-летний мальчик утонул в канале. Как передает Day.Az, Байрам Билалов 2009 года рождения утонул во время купания в водоканале. По факту ведется расследование. Ранее мы сообщали, что в Джалилабаде убит мужчина.