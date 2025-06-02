https://news.day.az/society/1757352.html Трагическая смерть подростка в Сабирабаде В Сабирабаде 16-летний мальчик утонул в канале. Как передает Day.Az, Байрам Билалов 2009 года рождения утонул во время купания в водоканале. По факту ведется расследование. Ранее мы сообщали, что в Джалилабаде убит мужчина.
Трагическая смерть подростка в Сабирабаде
В Сабирабаде 16-летний мальчик утонул в канале.
Как передает Day.Az, Байрам Билалов 2009 года рождения утонул во время купания в водоканале.
По факту ведется расследование.
Ранее мы сообщали, что в Джалилабаде убит мужчина.
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