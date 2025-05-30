В Джалилабаде убит мужчина

В городе Джалилабад 29 мая на улице Саттархана произошло убийство.

По информации Day.Az, житель города Бахруз Гусейнов, 1988 года рождения, получил ножевое ранение в область сердца. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого - Орхана Акберова, 2006 года рождения.

Ранее мы сообщали, что в Гяндже произошла поножовщина.