https://news.day.az/society/1756739.html В Джалилабаде убит мужчина В городе Джалилабад 29 мая на улице Саттархана произошло убийство. По информации Day.Az, житель города Бахруз Гусейнов, 1988 года рождения, получил ножевое ранение в область сердца. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
В Джалилабаде убит мужчина
В городе Джалилабад 29 мая на улице Саттархана произошло убийство.
По информации Day.Az, житель города Бахруз Гусейнов, 1988 года рождения, получил ножевое ранение в область сердца. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого - Орхана Акберова, 2006 года рождения.
Ранее мы сообщали, что в Гяндже произошла поножовщина.
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