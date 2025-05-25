https://news.day.az/society/1755521.html Поножовщина в Гяндже: ранен 26-летний мужчина В Гяндже произошёл инцидент с применением холодного оружия, сообщает Day.Az со ссылкой на АПА. В результате поножовщины пострадал 26-летний Мухаммед Алиев (1998 года рождения), получивший ножевое ранение. Он был доставлен в больницу, где ему оказали экстренную медицинскую помощь.
Поножовщина в Гяндже: ранен 26-летний мужчина
В Гяндже произошёл инцидент с применением холодного оружия, сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.
В результате поножовщины пострадал 26-летний Мухаммед Алиев (1998 года рождения), получивший ножевое ранение.
Он был доставлен в больницу, где ему оказали экстренную медицинскую помощь. По данным медиков, состояние пострадавшего оценивается как среднетяжёлое.
Обстоятельства происшествия выясняются.
По данному факту начато расследование.
Ранее мы сообщали, что в селе Гюдаджухур Сабирабадского района совершено убийство.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре