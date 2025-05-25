В Гяндже произошёл инцидент с применением холодного оружия, сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.

В результате поножовщины пострадал 26-летний Мухаммед Алиев (1998 года рождения), получивший ножевое ранение.

Он был доставлен в больницу, где ему оказали экстренную медицинскую помощь. По данным медиков, состояние пострадавшего оценивается как среднетяжёлое.

Обстоятельства происшествия выясняются.

По данному факту начато расследование.

Ранее мы сообщали, что в селе Гюдаджухур Сабирабадского района совершено убийство.