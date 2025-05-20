https://news.day.az/society/1754283.html Шокирующее убийство в Сабирабаде В селе Гюдаджухур Сабирабадского района совершено убийство. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Талыбзаде Сейидрасул Мирмохсун оглу (2004 г.р.) на почве личного конфликта убил состоящую с ним в неофициальном браке жительницу города Ширван Н.А. (2009 г.р.), а затем выбросил ее тело в Куру на территории села.
Шокирующее убийство в Сабирабаде
В селе Гюдаджухур Сабирабадского района совершено убийство.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Талыбзаде Сейидрасул Мирмохсун оглу (2004 г.р.) на почве личного конфликта убил состоящую с ним в неофициальном браке жительницу города Ширван Н.А. (2009 г.р.), а затем выбросил ее тело в Куру на территории села.
В настоящее время ведутся поиски тела в Куре.
По факту проводится расследование.
Ранее мы сообщали, что в Абшеронском районе убили 35-летнего мужчину, перерезав ему горло.
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