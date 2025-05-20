Шокирующее убийство в Сабирабаде

В селе Гюдаджухур Сабирабадского района совершено убийство.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Талыбзаде Сейидрасул Мирмохсун оглу (2004 г.р.) на почве личного конфликта убил состоящую с ним в неофициальном браке жительницу города Ширван Н.А. (2009 г.р.), а затем выбросил ее тело в Куру на территории села.

В настоящее время ведутся поиски тела в Куре.

По факту проводится расследование.

Ранее мы сообщали, что в Абшеронском районе убили 35-летнего мужчину, перерезав ему горло.