Убийство в Абшеронском районе

В Абшеронском районе убили 35-летнего мужчину, перерезав ему горло.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в Хырдалане.

Убитым является Хейбат Махир оглу Гулиев 1990 года рождения. Тело направлено на экспертизу, факт расследуется.

Ранее мы сообщали, что в Сабунчийском районе Баку найден труп.