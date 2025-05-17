https://news.day.az/society/1753576.html Убийство в Абшеронском районе В Абшеронском районе убили 35-летнего мужчину, перерезав ему горло. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в Хырдалане. Убитым является Хейбат Махир оглу Гулиев 1990 года рождения. Тело направлено на экспертизу, факт расследуется. Ранее мы сообщали, что в Сабунчийском районе Баку найден труп.
Убийство в Абшеронском районе
В Абшеронском районе убили 35-летнего мужчину, перерезав ему горло.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в Хырдалане.
Убитым является Хейбат Махир оглу Гулиев 1990 года рождения. Тело направлено на экспертизу, факт расследуется.
Ранее мы сообщали, что в Сабунчийском районе Баку найден труп.
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