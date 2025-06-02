Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Италии

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Итальянской Республики Серджио Маттарелле по случаю 2 Июня - Дня Республики Италии, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице Ваш дружественный народ по случаю 2 Июня - Дня Республики, передаю наилучшие пожелания.

Нас радует динамичное и всестороннее развитие в настоящее время азербайджано-итальянских межгосударственных отношений, построенных на дружбе, взаимном уважении и доверии. Сегодня наши страны эффективно взаимодействуют в экономической, торговой, энергетической, инвестиционной, оборонной, гуманитарной сферах, в том числе в области науки, образования и других направлениях, наше сотрудничество с каждым годом наполняется новым содержанием. Азербайджан придает особое значение развитию отношений со своим надежным стратегическим партнером - Италией - во всех сферах. Интенсивность наших политических связей, взаимопонимание и активный диалог на высшем уровне создают для этого хорошую основу.

Компании, представляющие Италию, нашего крупнейшего торгового партнера, уже много лет успешно функционируют в Азербайджане и играют особую роль в углублении двусторонних отношений. Участие компаний Вашей страны в восстановлении и реконструкции освобожденных от оккупации территорий свидетельствует о высоком уровне нашего партнерства.

Сотрудничество в энергетическом секторе является одним из ведущих направлений азербайджано-итальянских отношений. Наше плодотворное взаимодействие в этой сфере, имеющее широкую повестку дня, совместная деятельность в рамках Южного газового коридора вносят большой вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы.

Развитие гуманитарных связей по восходящей линии вызывает удовлетворение. Итало-азербайджанский университет, созданный в рамках совместного проекта с пятью ведущими университетами Италии, является прекрасным примером диверсификации сотрудничества.

Я высоко оцениваю активизирующийся политический диалог между двумя странами. Сегодня мы полны решимости еще больше углублять азербайджано-итальянские отношения, используя большой потенциал взаимодействия.

Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути укрепления дружбы и многомерного стратегического партнерства между нашими странами, всестороннего расширения нашего сотрудничества.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Италии - постоянного процветания и благополучия", - говорится в письме.