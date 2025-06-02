https://news.day.az/politics/1757396.html

В Баку проходит круглый стол по турецко-азербайджанским отношениям

2 июня в Баку в Центре анализа международных отношений организован круглый стол на тему "Угрозы и возможности, создаваемые новыми геополитическими реалиями для турецко-азербайджанских отношений". Как передает Day.Az, в круглом столе принимают участие представители ведущих университетов и мозговых центров Турции.