https://news.day.az/politics/1757396.html В Баку проходит круглый стол по турецко-азербайджанским отношениям 2 июня в Баку в Центре анализа международных отношений организован круглый стол на тему "Угрозы и возможности, создаваемые новыми геополитическими реалиями для турецко-азербайджанских отношений". Как передает Day.Az, в круглом столе принимают участие представители ведущих университетов и мозговых центров Турции.
В Баку проходит круглый стол по турецко-азербайджанским отношениям
2 июня в Баку в Центре анализа международных отношений организован круглый стол на тему "Угрозы и возможности, создаваемые новыми геополитическими реалиями для турецко-азербайджанских отношений".
Как передает Day.Az, в круглом столе принимают участие представители ведущих университетов и мозговых центров Турции.
Мероприятие началось с выступления председателя правления Центра анализа международных отношений Фарида Шафиева.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре