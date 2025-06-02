В Баку проходит круглый стол по турецко-азербайджанским отношениям

2 июня в Баку в Центре анализа международных отношений организован круглый стол на тему "Угрозы и возможности, создаваемые новыми геополитическими реалиями для турецко-азербайджанских отношений".

Как передает Day.Az, в круглом столе принимают участие представители ведущих университетов и мозговых центров Турции.

Мероприятие началось с выступления председателя правления Центра анализа международных отношений Фарида Шафиева.

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