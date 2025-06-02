https://news.day.az/officialchronicle/1757339.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с победой сборной Азербайджана по мини-футболу - ФОТО Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с победой сборной Азербайджана по мини-футболу. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Сборная Азербайджана по мини-футболу - чемпион мира! Благодарю нашу команду за яркую победу! Мы гордимся вами!
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с победой сборной Азербайджана по мини-футболу - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с победой сборной Азербайджана по мини-футболу.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Сборная Азербайджана по мини-футболу - чемпион мира! Благодарю нашу команду за яркую победу! Мы гордимся вами! Желаю всем членам нашей национальной сборной крепкого здоровья, сил, энергии, новых побед и достижений!"
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