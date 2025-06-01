В пенитенциарном учреждении в Баку обрушилась крыша

Сегодня в 13:10 обрушилась кровля жилого здания для осужденных пенитенциарного учреждения № 12, в результате чего пострадал один осужденный.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Среди других осужденных, отбывающих наказание в учреждении, и персонала учреждения пострадавших нет.