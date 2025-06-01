https://news.day.az/society/1757320.html В пенитенциарном учреждении в Баку обрушилась крыша - есть пострадавший Сегодня в 13:10 обрушилась кровля жилого здания для осужденных пенитенциарного учреждения № 12, в результате чего пострадал один осужденный. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
В пенитенциарном учреждении в Баку обрушилась крыша - есть пострадавший
Сегодня в 13:10 обрушилась кровля жилого здания для осужденных пенитенциарного учреждения № 12, в результате чего пострадал один осужденный.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Среди других осужденных, отбывающих наказание в учреждении, и персонала учреждения пострадавших нет.
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