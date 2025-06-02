Китайская компания планирует выйти на нефтегазовый рынок Азербайджана

Китайская компания "Shanghai GiantStar Petroleum Technology", специализирующаяся на проектировании и производстве оборудования для нефтяной промышленности, намерена выйти на азербайджанский рынок.

Об этом в понедельник Trend заявил представитель компании Уильям Гао в кулуарах 30-й юбилейной Бакинской энергетической недели, передает Day.Az.

"Для нас большая честь находиться здесь. Мы гордимся возможностью представить нашу продукцию на азербайджанском рынке. Это наш первый визит в Азербайджан, и мы надеемся вернуться сюда в следующем году. Мы стремимся к более глубоким обсуждениям и продолжению переговоров для налаживания будущего сотрудничества", - сказал он.