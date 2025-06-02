Илон Маск анонсировал строительство одного из крупнейших зданий в мире Gigabay

Илон Маск, глава компании SpaceX, представил амбициозные планы по возведению нового производственного комплекса под названием Gigabay. По словам Маска, это сооружение станет одним из крупнейших в мире, а по некоторым параметрам - самым масштабным строением на планете. Это заявление миллиардер сделал во время своего последнего выступления на базе компании SpaceX в Техасе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это наш Gigabay. Он еще не построен, но мы его строим. Думаю, по некоторым параметрам это будет самое большое строение в мире. Оно рассчитано на тысячу Starship в год", - заявил Маск в ходе презентации.

Основная цель этого промышленного гиганта - обеспечить беспрецедентные темпы производства космических кораблей Starship, достигая показателя в тысячу единиц ежегодно. Столь высокая производительность критически важна для реализации долгосрочных целей SpaceX по колонизации Марса и поддержке лунных миссий NASA.

Новый завод будет оснащен передовыми автоматизированными линиями сборки, специально оптимизированными для эффективного изготовления многоразовых ракетных систем Starship, состоящих из ускорителя Super Heavy и верхней ступени Ship. Ускоренное производство позволит компании значительно нарастить частоту запусков.

Каждая ракета Starship способна доставлять до 150 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, что многократно превосходит возможности текущего носителя Falcon 9 и открывает новые горизонты для космических исследований и освоения.