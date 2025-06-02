В Баку судят боевика ИГИЛ, обвиняемого в подготовке теракта

Состоялось очередное заседание суда по уголовному делу Абдуллы Алиева, обвиняемого в подготовке теракта в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, сегодня на процессе под председательством судьи Айгюн Гурбановой в Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен обвинительный акт.

Обвиняемый не признал себя виновным по уголовному делу. Он отметил, что не согласен с обвинением, так как, по его словам, при совершении преступления находился в невменяемом состоянии.

Адвокат подсудимого обратился в суд с заявлением о том, что по состоянию здоровья в течение длительного времени не сможет участвовать в судебном процессе.

Обвиняемому был назначен новый адвокат. Он попросил у суда времени для ознакомления с делом.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката.

Следующее заседание суда состоится 14 июля.

Отметим, что Абдулла Алиев обвиняется по ст. 28, 214.2.1 (террор, совершенный группой лиц, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), заранее вступившим в сговор), 28, 214.2.3 (террор, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 28, 214.2.6 (террор с совершением на почве религиозной вражды, религиозного радикализма или религиозного фанатизма), 218.2 (участие в преступном сообществе (организации), а равно в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп) УК АР.

Согласно обвинению, связанный с террористической организацией "ИГИЛ Хорасан" 18-летний А.Алиев, проживающий в Сумгайыте, готовил теракт против Бакинской синагоги горских евреев. 28 декабря прошлого года он собирался напасть на синагогу с "коктейлем Молотова" и другими предметами, которые хотел использовать в качестве оружия. В ходе операции СГБ по его задержанию при нем и в его автомобиле были обнаружены и изъяты предметы, которые он намеревался использовать в качестве оружия.