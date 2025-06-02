https://news.day.az/sport/1757601.html Азербайджанские гимнасты успешно выступили на Кубке мира в Болгарии Азербайджанские гимнасты успешно выступили на Кубке мира по акробатической гимнастике, проходившем с 29 мая по 1 июня в болгарском городе Бургас. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Федерация гимнастики Азербайджана. Наши спортсмены добились высоких результатов по трем различным программам.
Азербайджанские гимнасты успешно выступили на Кубке мира в Болгарии
Азербайджанские гимнасты успешно выступили на Кубке мира по акробатической гимнастике, проходившем с 29 мая по 1 июня в болгарском городе Бургас.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Федерация гимнастики Азербайджана.
Наши спортсмены добились высоких результатов по трем различным программам.
Смешанная пара - Сабир Агаев и Милана Алиева - 27.130 очка, серебряная медаль; мужская пара - Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов - 28.800 очка, серебряная медаль; мужская группа - Абдулла аль-Машайхи, Сеймур Джафаров, Риад Сафаров и Расул Сеидли - 28.840 очка, серебряная медаль.
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