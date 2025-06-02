https://news.day.az/politics/1757580.html Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в энергетической сфере Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился 2 июня с министром нефти Исламской Республики Пакистан Али Первезом Маликом. Как сообщили Day.Az в Кабинете Министров, на встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием азербайджано-пакистанских дружественных и братских связей во всех сферах.
Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в энергетической сфере
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился 2 июня с министром нефти Исламской Республики Пакистан Али Первезом Маликом.
Как сообщили Day.Az в Кабинете Министров, на встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием азербайджано-пакистанских дружественных и братских связей во всех сферах.
Отмечено значение мероприятий, проводимых в рамках Бакинской энергетической недели, с точки зрения поощрения международного энергетического сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества двух стран в энергетической сфере, рассмотрены перспективные нефтегазовые проекты.
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