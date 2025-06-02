Великобритания увеличит инвестиции в свою оборону

Великобритания увеличивает финансовые вложения в свою оборону, чтобы обеспечить готовность вооруженных сил королевства вести боевые действия на фоне роста напряженности в Европе. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер, передает телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Политик уточнил, что в основе безопасности Соединенного королевства будет лежать партнерство со странами-членами НАТО.

Стармер заявил, что Великобритания никогда не будет сражаться в одиночку. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс является "фундаментальным источником стратегической силы" королевства.

Кроме того, премьер заявил, что британские власти планируют внедрять инновации в вооруженные силы "со скоростью военного времени". По его словам, королевские войска будут "в десять раз более смертоносными" через десять лет.