https://news.day.az/politics/1757497.html Эрдоган заявил о большом потенциале для новых проектов в газовом секторе с Азербайджаном Имеется большой потенциал для новых проектов в газовом секторе между Турцией и Азербайджаном. Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ. Он подчеркнул, что Турция и Азербайджан добились ряда успехов в энергетическом секторе.
Эрдоган заявил о большом потенциале для новых проектов в газовом секторе с Азербайджаном
Имеется большой потенциал для новых проектов в газовом секторе между Турцией и Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он подчеркнул, что Турция и Азербайджан добились ряда успехов в энергетическом секторе.
Ранее Эрдоган выразил надежду на успех переговоров по Украине.
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