Эрдоган заявил о большом потенциале для новых проектов в газовом секторе с Азербайджаном

Имеется большой потенциал для новых проектов в газовом секторе между Турцией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция и Азербайджан добились ряда успехов в энергетическом секторе.

Ранее Эрдоган выразил надежду на успех переговоров по Украине.