Эрдоган выразил надежду на успех переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Володимиром Зеленским выразил надежду, что возможное прекращение огня, которое будет обсуждаться в ходе второго раунда переговоров по Украине в Стамбуле, заложит основу на пути к миру.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора.

"Президент Эрдоган заявил, что возможное прекращение огня, которое будет обсуждаться в ходе второго раунда переговоров, запланированных к проведению в Стамбуле, заложит камни на пути к миру и что участие обеих стран с сильными делегациями во встрече станет важным для продолжения динамики, достигнутой на пути к миру", - говорится в тексте.

Эрдоган также заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира между Украиной и Россией.

Президент республики выразил надежду на скорое проведение по итогам мирных переговоров по Украине в Стамбуле встречи лидеров.

Ранее Эрдоган заявил о важности открытия Зангезурского коридора.