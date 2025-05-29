Эрдоган о важности открытия Занегзурского коридора

Зангезурский коридор является новой линией интеграции, которая соединит Турцию с тюркским миром.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Азербайджана.

"Зангезурский коридор является не только наземным сообщением между Азербайджаном и Нахчываном. Это новая линия интеграции, соединяющая Турцию с тюркским миром. Скорейшее открытие этого коридора усилит как транспортную, так и энергетическую инфраструктуру всего Кавказа", - сказал он.

Эрдоган также выразил надежду на конструктивную позицию Ирана в этом вопросе.

"Мы ожидаем, что соседний Иран поддержит эти шаги, ведущие к миру, спокойствию и развитию в регионе. Нам бы хотелось, чтобы Тегеран также воспользовался возможностями, которые создает атмосфера "выигрыш-выигрыш". Каждое новое действие, каждая открытая дверь или коридор принесет не только экономическую выгоду, но и сблизит страны друг с другом", - добавил он.

Ранее Эрдоган заявил о выгоде мира на Южном Кавказе для всех сторон.