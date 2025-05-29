Эрдоган заявил о выгоде мира на Южном Кавказе для всех сторон

Турция хочет видеть мир на Южном Кавказе.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Азербайджана.

"Мы хотим видеть на Южном Кавказе не конфликты, а спокойствие и мир. Устойчивый мир в регионе принесет выгоду всем сторонам. Нас радует, что на горизонте уже виднеется мир между Азербайджаном и Арменией. Мы внимательно следим за этим процессом и вносим свой вклад. Мирное соглашение между Баку и Ереваном будет важно не только для них, но и для нашей страны", - заявил Эрдоган.

По его словам, Турция продолжает осторожно выстраивать процесс нормализации с Арменией, и в случае достижения мира и полноценного восстановления отношений, все стороны смогут ощутить преимущества этого процесса.

"Мы не видим в этом ни малейшего повода для тревоги. Все говорит в пользу мира и стабильности", - подчеркнул он.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией об открытии Лачинского международного аэропорта.