Иран назначил нового посла в Азербайджане

Назначен новый посол Ирана в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бегаи.

Бегаи отметил, что назначен и представлен посол Ирана в Азербайджане.

"Для нас очень важны отношения со странами Центральной Азии и Кавказа. Административный процесс по назначению нового посла Ирана в Азербайджане завершен, и соответствующий процесс продолжается. Это очень опытный дипломат, специализирующийся на Евразии", - отметил представитель МИД Ирана.

По его словам, имя посла будет объявлено после завершения административного процесса.