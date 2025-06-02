https://news.day.az/politics/1757458.html Иран назначил нового посла в Азербайджане Назначен новый посол Ирана в Азербайджане. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бегаи. Бегаи отметил, что назначен и представлен посол Ирана в Азербайджане. "Для нас очень важны отношения со странами Центральной Азии и Кавказа.
Иран назначил нового посла в Азербайджане
Назначен новый посол Ирана в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бегаи.
Бегаи отметил, что назначен и представлен посол Ирана в Азербайджане.
"Для нас очень важны отношения со странами Центральной Азии и Кавказа. Административный процесс по назначению нового посла Ирана в Азербайджане завершен, и соответствующий процесс продолжается. Это очень опытный дипломат, специализирующийся на Евразии", - отметил представитель МИД Ирана.
По его словам, имя посла будет объявлено после завершения административного процесса.
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