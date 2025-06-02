Сегодня пройдет второй раунд переговоров России и Украины

В Стамбуле сегодня состоится второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной.

Как передает Day.Az, встреча состоится во дворце Чираган, начало запланировано на 14:00 по бакинскому времени.

По информации, поступающей из дипломатических источников, переговоры пройдут под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. В заседании также примут участие главы внешнеполитического и разведывательного ведомств Турции.

Российская делегация прибыла в Стамбул накануне вечером в прежнем составе, ее возглавляет помощник Президента Владимир Мединский. Состав украинской делегации был расширен с 12 до 14 человек, ею вновь руководит министр обороны Рустем Умеров.

Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва готова представить украинской делегации проект меморандума по урегулированию. А пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков считает "некорректным раскрытие деталей переговорных позиций через медиа".

Ранее мы сообщали, что раскрыто содержание украинского меморандума о прекращении огня.