Раскрыто содержание украинского меморандума о прекращении огня

Агентство Reuters раскрыло полное содержание украинского меморандума о прекращении огня, который планируется обсуждать 2 июня на переговорах в Стамбуле.

Как передает Day.Az, украинский документ делится на пять параграфов: "Ключевые принципы соглашения и процесса переговоров", "Следующий шаг - согласование прекращения огня и повестки встречи лидеров", "Прекращение огня", "Меры по укреплению доверия", "Встреча лидеров".

В первом параграфе перечислены принципы переговоров:

- "полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море" - предпосылка для мирных переговоров; в другой части сказано, что режим устанавливается минимум на 30 дней с возможностью продления, мониторинг осуществляется под руководством США при участии третьих стран;

- "меры по укреплению доверия": обмен пленными "всех на всех" и т.д.

"недопущение повторной агрессии" через восстановление "постоянной основы для прочного мира и безопасности";

"гарантии безопасности" для Украины и участие международного сообщества в переговорах (в другом месте сказано об участии Европы и США);

- отказ Киева от сохранения нейтралитета: возможность присоединения к ЕС, вступление в НАТО "зависит от консенсуса внутри альянса". "Не могут быть наложены ограничения на численность, дислокацию или другие параметры Вооруженных сил Украины, а также на размещение войск дружественных иностранных государств на территории Украины";

- международное сообщество не признает контроль России над территориями Украины, утраченными с февраля 2014 года. "Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безусловного прекращения огня";

- частичное, поэтапное снятие санкций с России с возможностью их возобновления. "Замороженные суверенные активы России используются для восстановления или остаются замороженными до выплаты репараций".

- встреча лидеров двух стран нужна для "согласования ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования", говорится в документе:

- постоянное прекращение боевых действий, мониторинг перемирия и санкции за его нарушение;

- гарантии безопасности;

- территориальные вопросы;

- экономика, компенсации, восстановление;

- ответственность за нарушение соглашений;

- заключение окончательного мирного договора.

Российский меморандум будет представлен непосредственно в Стамбуле.