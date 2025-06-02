https://news.day.az/sport/1757578.html Футболист "Карабаха" исключен из состава сборной Азербайджана В составе сборной Азербайджана по футболу произошли изменения. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, защитник "Карабаха" Бадави Гусейнов не присоединится к тренировочному сбору команды из-за травмы.
Футболист "Карабаха" исключен из состава сборной Азербайджана
В составе сборной Азербайджана по футболу произошли изменения.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, защитник "Карабаха" Бадави Гусейнов не присоединится к тренировочному сбору команды из-за травмы.
В рамках тренировочного сбора наша сборная проведет товарищеский матч против Латвии на стадионе "Сконто" в Риге седьмого июня и против Венгрии на Liv Bona Dea Arena 10 июня.
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