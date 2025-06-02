Футболист "Карабаха" исключен из состава сборной Азербайджана

В составе сборной Азербайджана по футболу произошли изменения.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, защитник "Карабаха" Бадави Гусейнов не присоединится к тренировочному сбору команды из-за травмы.

В рамках тренировочного сбора наша сборная проведет товарищеский матч против Латвии на стадионе "Сконто" в Риге седьмого июня и против Венгрии на Liv Bona Dea Arena 10 июня.