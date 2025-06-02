Мелони прошлась по Макрону

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прошлась по президенту Франции Эммануэлю Макрон в своей сегодняшней речи.

Как передает Day.Az со ссылкой на итальянские СМИ, Мелони отметила, что Макрон бомбил Ливию, потому что у Италии было энергетическое партнерство с Каддафи.

"Результат? Нынешний миграционный хаос - из-за Франции. Те же люди, которые читают нам лекции о том, как принимать людей, как и Макрон и его друзья, отправляют обратно мигрантов в Вентимилью с помощью полиции...", - заявила премьер Италии.

Она выразила отвращение, что Франция продолжает эксплуатировать Африку, печатая валюту 14 стран и грабя уран из Нигера, в то время как 90% нигерийцев живут без электричества.

"Решение не в том, чтобы импортировать африканцев в Европу, а в том, чтобы освободить Африку от определенных европейцев. Мы не примем никаких уроков. Это ясно?", - сказала Мелони, жестко поставив Макрона на место.