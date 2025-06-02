Мелони прошлась по Макрону - ВИДЕО
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прошлась по президенту Франции Эммануэлю Макрон в своей сегодняшней речи.
Как передает Day.Az со ссылкой на итальянские СМИ, Мелони отметила, что Макрон бомбил Ливию, потому что у Италии было энергетическое партнерство с Каддафи.
"Результат? Нынешний миграционный хаос - из-за Франции. Те же люди, которые читают нам лекции о том, как принимать людей, как и Макрон и его друзья, отправляют обратно мигрантов в Вентимилью с помощью полиции...", - заявила премьер Италии.
Она выразила отвращение, что Франция продолжает эксплуатировать Африку, печатая валюту 14 стран и грабя уран из Нигера, в то время как 90% нигерийцев живут без электричества.
"Решение не в том, чтобы импортировать африканцев в Европу, а в том, чтобы освободить Африку от определенных европейцев. Мы не примем никаких уроков. Это ясно?", - сказала Мелони, жестко поставив Макрона на место.
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