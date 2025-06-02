Президент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана, ставшей чемпионом мира по мини-футболу

2 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана, ставшей победителем прошедшего в Баку чемпионата мира по мини-футболу, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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