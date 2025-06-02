https://news.day.az/officialchronicle/1757489.html Президент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана, ставшей чемпионом мира по мини-футболу 2 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана, ставшей победителем прошедшего в Баку чемпионата мира по мини-футболу, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана, ставшей чемпионом мира по мини-футболу
2 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана, ставшей победителем прошедшего в Баку чемпионата мира по мини-футболу, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре