Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с победой сборной Азербайджана по мини-футболу

Президент Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях публикацией в связи с победой сборной Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в публикации говорится:

"Азербайджану к лицу победы. Мы - страна, побеждающая и на поле боя, и на политической плоскости, и на спортивных аренах!"