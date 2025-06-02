https://news.day.az/officialchronicle/1757605.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с победой сборной Азербайджана по мини-футболу - ФОТО Президент Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях публикацией в связи с победой сборной Азербайджана по мини-футболу.
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с победой сборной Азербайджана по мини-футболу - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях публикацией в связи с победой сборной Азербайджана по мини-футболу.
Как сообщает в понедельник Day.Az, в публикации говорится:
"Азербайджану к лицу победы. Мы - страна, побеждающая и на поле боя, и на политической плоскости, и на спортивных аренах!"
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