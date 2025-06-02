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Президент Ильхам Алиев: Мы – страна, побеждающая и на поле боя, и на политической плоскости, и на спортивных аренах

Члены сборной Азербайджана по мини-футболу заслужили эту победу, и вообще Азербайджану к лицу победы. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая членов национальной команды, ставших чемпионами мира по мини-футболу.