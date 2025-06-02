https://news.day.az/officialchronicle/1757567.html Президент Ильхам Алиев: Мы – страна, побеждающая и на поле боя, и на политической плоскости, и на спортивных аренах Члены сборной Азербайджана по мини-футболу заслужили эту победу, и вообще Азербайджану к лицу победы. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая членов национальной команды, ставших чемпионами мира по мини-футболу.
Президент Ильхам Алиев: Мы – страна, побеждающая и на поле боя, и на политической плоскости, и на спортивных аренах
Члены сборной Азербайджана по мини-футболу заслужили эту победу, и вообще Азербайджану к лицу победы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая членов национальной команды, ставших чемпионами мира по мини-футболу.
"Мы - страна, побеждающая и на поле боя, и на политической плоскости, и на спортивных аренах. Именно наша талантливая и профессиональная молодежь приносит нам эту радость победы", - подчеркнул глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре