https://news.day.az/officialchronicle/1757568.html

Президент Ильхам Алиев: Особую гордость вызывает то, что сегодня национальная сборная по мини-футболу состоит исключительно из молодых людей, родившихся и выросших в Азербайджане

Все члены нашей национальной сборной - молодые люди, выросшие в Азербайджане. И это имеет особое значение. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая членов национальной команды, ставших чемпионами мира по мини-футболу.