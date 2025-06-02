bp и SOCAR одобрили финальные инвестиции в СЭС "Шафаг"

Акционеры Shafag (Jebrayil) Solar Limited (SJSL), совместного предприятия bp, SOCAR Green и Азербайджанского фонда развития бизнеса (ABDF), сегодня объявили об окончательном инвестиционном решении по проекту солнечной электростанции "Шафаг".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это позволяет начать строительство солнечной электростанции переменного тока мощностью 240 МВт в Джебраильском районе Азербайджана.

В то же время инвесторы Сангачальского терминала - bp, SOCAR, TPAO, LUKOYL, Южный газовый коридор, NİKO, MOL, İNPEKS, EksonMobil, ITOCU, ONGC Videsh, Eni, MVM и TotalEnergies - сегодня одобрили проект электрификации Сангачальского терминала (STEL). Этот проект обеспечит подключение терминала к государственной электрической сети, управляемой ОАО "Азерэнержи". Для этого будут построены новые объекты как на территории терминала, так и за его пределами, в том числе новая электрическая подстанция 220/110 кВ.

Эти два проекта тесно связаны друг с другом посредством новой коммерческой модели - виртуального механизма передачи энергии. Согласно этому механизму, станция "Шафаг" будет производить электроэнергию и передавать ее "Азерэнержи" в Джебраильском районе, а "Азерэнержи" затем будет передавать этот же объем электроэнергии на Сангачальский терминал, расположенный недалеко от Баку. Согласно текущим прогнозам и планам, совместные проекты "Шафаг" и STEL позволят сократить выбросы от операций терминала в течение последующего периода эксплуатации Сангачальского терминала.

В настоящее время терминал использует семь газовых турбин для удовлетворения собственных потребностей в энергии. После электрификации турбины будут поэтапно демонтироваться, что позволит направлять неиспользованные объемы топливных газов на экспорт.

Для поддержки окончательных инвестиционных решений по обоим проектам сегодня был подписан ряд других соглашений: по проекту "Шафаг" - договор купли-продажи электроэнергии между SJSL и "Азерэнержи" и договор о подключении к сети между SJSL и "Азерэнержи"; по проекту STEL - пакет контрактов на инженерные, снабженческие, строительные и монтажные работы между "Азерэнержи" и bp в качестве оператора Сангачальского терминала, договор на поставку электроэнергии, а также договор на эксплуатацию и техническое обслуживание.

Кроме того, в целях поддержки проектов "Шафаг" и STEL были подписаны балансовое соглашение между bp в качестве оператора Сангачальского терминала, SJSL и "Азерэнержи", а также договор купли-продажи электроэнергии между bp в качестве оператора Сангачальского терминала и SJSL.

Официальное подписание окончательного инвестиционного решения по обоим проектам и связанных с ними соглашений состоялось сегодня во время мероприятия в Бакинском Экспо-центре в рамках Бакинской энергетической недели.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, что с завершением важного этапа по проектам электрификации СЭС "Шафаг" и Сангачальского терминала в рамках политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева по стимулированию использования "зеленой" энергии открывается новая страница в стратегическом энергетическом партнерстве нашей страны с bp. "Этот проект, сочетающий в себе такие важные элементы, как строительство солнечной электростанции мощностью 240 МВт в "зеленой энергетической зоне" и электрификация одного из крупнейшего в мире нефтегазового Сангачальского терминала, является ярким примером нашего совместного прогрессивного подхода к энергетической безопасности и сокращению выбросов. Расширение инвестиций bp, крупнейшего инвестора страны, в нефтегазовый сектор, в область "зеленой" энергетики еще больше укрепляет долгосрочную стратегическую основу нашего партнерства. Вместе с bp мы формируем не только надежное энергоснабжение, но и основу устойчивого и низкоуглеродного будущего", - отметил он.

Председатель правления ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев отметил, что проект солнечной электростанции "Шафаг" и электрификации Сангачальского терминала служит в первую очередь обеспечению энергетической безопасности, поддержке энергоэффективности. "В то же время это открывает дополнительные горизонты сотрудничества для Азербайджана в сфере обеспечения энергетической безопасности в регионе. Эти проекты внесут свой вклад в сферу производства и передачи энергии, а также окажут большую поддержку в сокращении выбросов углерода", - сказал он.

Исполнительный вице-президент bp по добыче и операциям Гордон Биррел отметил, что принятые сегодня решения знаменуют начало нового этапа как в сотрудничестве с Азербайджаном, так и в бизнес-деятельности компании в регионе. Проект "Шафаг" добавляет новое направление к успешному сотрудничеству в области энергетики, став первой инвестицией компании в выработку солнечной энергии в стране. "Нас радует новый инновационный подход, объединяющий эти два проекта, поскольку с его помощью мы сможем сократить выбросы от операций терминала, крупнейшего объекта, которым мы управляем в Азербайджане. Мы приветствуем этот новый этап в нашем долгосрочном партнерстве с Азербайджаном, которое в основном охватывает нефтегазовую сферу, и уверены, что это поможет проложить путь для реализации дальнейших инициатив в области устойчивой энергетики в регионе", - отметил он.

Ожидается, что строительство солнечной электростанции "Шафаг" стоимостью около 200 миллионов долларов начнется в этом году и продлится до середины 2027 года, в основном с использованием местных ресурсов. Отмечается, что в пиковый период строительных работ ожидается создание до 400 новых рабочих мест.

Проект "Шафаг" будет осуществляться и управляться принадлежащей bp компанией Lightsource bp. Доли участия в компании SJSL следующие: bp - 50,01%, SOCAR Green - 39,99% и ABDF - 10%.

Проект STEL стоимостью 230 миллионов долларов будет реализован и управляться bp, оператором Сангачальского терминала. Строительные работы по проекту STEL планируется начать в этом году, и предполагается, что эти работы будут завершены в два этапа - 1-й этап к середине 2027 года, а 2-й - к концу 2028 года.