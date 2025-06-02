Декотиньи устроил скандал в Армении

В Горисе состоялось открытие почетного консульства Франции. У армян, конечно же, полные штаны радости, но главным событием здесь стало вовсе не это, а инцидент, который спровоцировал французский посол в Армении Оливье Декотиньи.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Декотиньи, решил любой ценой попасть в объектив камер - даже если для этого нужно унизить тех, кто стоит рядом.

На кадрах, разошедшихся по соцсетям, видно, как во время церемонии разрезания ленточки дипломат буквально оттолкнул Кармен Апунц - руководителя новосозданного консульства.

Видимо, господин Декотиньи посчитал, что его лицо в кадре гораздо важнее, чем соблюдение элементарного этикета, ну или элементарного уважения к женщине.

Однако дипломатический абсурд на этом не закончился. С другой стороны, Апунц толкнул и мэр города Аруш Арушанян, окончательно вытеснив её с центральной позиции.

Оба - и Декотиньи, и Арушанян - продемонстрировали классический пример политического хамства под аплодисменты местной публики, для которой, судя по всему, подобное поведение - норма. Один - представитель "цивилизованной" Европы, второй - типичный армянский чиновник с манией важности, но в итоге оба слились в одном - в жажде дешевого внимания, показухи и неумении вести себя достойно.