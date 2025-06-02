https://news.day.az/society/1757539.html Названо количество мин, обнаруженных в Карабахе в мае Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях, проведенных в мае структурами, занимающимися разминированием освобожденных от оккупации территорий.
Названо количество мин, обнаруженных в Карабахе в мае
Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях, проведенных в мае структурами, занимающимися разминированием освобожденных от оккупации территорий.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместной информации ANAMA, министерства обороны и министерства по чрезвычайным ситуациям.
Было отмечено, что в течение мая были обнаружены и обезврежены 321 противопехотная, 154 противотанковых мин и 1991 неразорвавшихся боеприпасов.
За прошедший месяц от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 7440,2 гектаров территории.
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